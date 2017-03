Kennedys brev säljs på auktion

Jacqueline Kennedy (född Bouvier) var en amerikansk societetskvinna, född 1929.

Mellan åren 1961-63 var hon USA:s första dam genom giftermålet med John F Kennedy.

Under åren som första dam fick Vita huset en kulturell prägel som aldrig tidigare, på grund av hennes starka kulturella och konstnärliga intressen.

Kennedy gifte 1968 om sig med den grekiske redaren Aristoteles Onassis.

Under 70-talet arbetade hon som förlagsredaktör i New York.

Hon avled i cancer 1994.

Källa: Nationalencyklopedin