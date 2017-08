Kendrick Lamar har chans på flest MTV-priser

Kendrick Lamar på MTV Video Music Awards i Kalifornien. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Ed Sheeran, Demi Lovato och Lorde anlände tidigt på röda mattan till MTV Video Music Awards i Los Angeles, samtidigt som många undrar om Taylor Swift kommer att medverka för att framföra nya singeln "Look what you made me do".

Under galan är det tänkt att världspremiären för låtens video ska ske. Singeln släpptes i torsdags, och en video med enbart texten har redan setts över 37 miljoner gånger på Youtube.

Arrangören har inte berättat om Swift kommer att medverka på galan.

Katy Perry är värd och ska sjunga ett medley av låtar från albumet "Witness".

Swift är nominerad för "Fifty shades darker"-låten "I don't wanna liveforever" tillsammans med Zayn Malik.

Inför galan har rapparen Kendrick Lamar flest nomineringar, hela åtta stycken i kategorier som årets video, årets artist och bästa hiphop.

Kategorin årets artist är ny för i år och där tävlar Lamar mot Perry, The Weeknd, Bruno Mars, Ed Sheeran, Ariana Grande och Lorde. Det betyder också att MTV har skrotat de könsuppdelade kategorierna, precis som tidigare i år på filmgalan.

Efter Kendrick Lamar har Katy Perry och The Weeknd fått flest nomineringar med fem vardera.

I en tidig skräll så vinner inte "Despacito" årets sommarlåt. Priset, som röstats fram av fansen, går i stället till Lil Uzi Verts "XO Tour Llif3".