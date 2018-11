Keita och Walldén är årets "Idol"-finalister

I förra veckans direktsändning skakades de fyra semifinalisterna av beskedet att endast två idoler skulle få tävla i finalen i Globen. Därför var det också extra nervöst när idolernas styrkor och svagheter skulle ställas på prov i kvällens program.

Bragi Bergsson inledde med utmaningen "Can’t feel my face" av The Weeknd och fick sedan glänsa med Phil Collins "Against all odds". Förutom att höftrörelserna inte riktigt satt så var juryn enig om att han tagit sig an sin prövning med "bravur". Och efter Collins-tolkningen blev det stående ovationer bakom jurybordet.