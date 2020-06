KD: Svenskarna vill inte ha nya EU-skatter

En av de mest glödheta frågorna i EU-samarbetet just nu är förslaget till långtidsbudget och hur den ska finansieras. EU-kommissionen driver på för att införa en lång rad av EU-skatter. En ny opinionsundersökning från Demoskop visar att svenskarna med överväldigande majoritet tycker detta är en dålig idé. Det finns all anledning för svenska politiker att ta intryck av den nationella opinionen i frågan, när förhandlingarna i frågan nu går in i nästa fas.

EU:s långtidsbudget löper sju år i taget. Klockan tickar för att komma överens om nästa budgetperiod, som är planerad att påbörjas den 1 januari 2021. När frågan nu ska lösas ut krävs konsensus mellan medlemsländerna. Det är en process som normalt består av ett givande och ett tagande, tills alla är tillräckligt nöjda för att kunna leva med slutresultatet.