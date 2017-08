KD: Svårt att ta Wallströms solospelande på allvar

Mikael Oscarsson och Sofia Damm Foto: Riksdagen

Margot Wallström berömmer på SvD Debatt (25/8) sig själv och FN för att ha röstat igenom ett ”förbud” mot kärnvapen. Det är bara ett problem: Inga länder som har kärnvapen har skrivit under avtalet. Det vore intressant att höra ett utvecklat resonemang från utrikesministern exakt hur de ska övertalas att skrota dessa. Ska Indien eller Pakistan först göra sig av med dem? USA eller Nordkorea? Frankrike eller Ryssland?

Den internationella maktbalansen riskerar att hotas av en naivitet kring kärnvapen och en krass, säkerhetspolitisk verklighet. Därför bojkottade samtliga Natoländerna både förhandlingarna och omröstning, med ett undantag: Nederländerna, som röstade emot.

Ett land som röstade för ”förbudet” är Iran. Tror Margot Wallström verkligen att regimen, som gång efter annan visat sig ha långtgående ambitioner att skaffa kärnvapen, nu plötsligt skulle låta sig hejdas av en FN-konvention ifall tillfälle gavs att beväpna sig med kärnvapen? Tillåt oss tvivla.

Avtalet tar inte på något sätt upp hur världssamfundet ska bekämpa den absolut farligaste kärnvapenmakten i världen just nu: Nordkorea. Det blir därför svårt för oss att ta det på allvar.

Wallström nämner de hemska bombningarna av Hiroshima och Nagasaki, men berättar inte att Japan avstod från att delta i förhandlingarna och dessutom bojkottade omröstningen om kärnvapenförbud. Storbritannien, USA och Frankrike menar i ett gemensamt uttalande att avtalet tvärt emot vad Wallström hävdar riskerar att ”underminera existerande internationell, säkerhetspolitisk infrastruktur som bidrar till upprätthållandet av internationell fred och säkerhet” och syftar bland annat på icke-spridningsavtalet som de tre länderna skrivit under.

Wallström jämför ”förbudet” mot kärnvapen med bland annat förbudet mot kemiska vapen. Processen att förbjuda dessa inleddes av FN 1968, men blev inte klar förrän 1993. Under tiden hann bland annat Saddam Husseins regim använda kemiska vapen vid massakern på kurder i Halabja 1988. Ett annat land som skrivit under konventionen är Syrien, som sedan dess flera gånger använt kemiska vapen, senast i april i år, utan kännbara konsekvenser. Avtal biter nämligen inte på skurkstater, och det är just dessa som riskerar stabiliteten och freden i världen.

Internationell säkerhetspolitik är en existentiell viktig fråga för världssamfundet. Det är just därför det är beklämmande att se att Wallström ämnar skriva ett avtal som inte innehåller en enda av de parter man egentligen vänder sig till: kärnvapenmakterna. Det är också anmärkningsvärt att solospelandet i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor från regeringen fortsätter. En viktig tradition i Sverige är att i utrikespolitiska frågor så lägger vi partiboken ifrån oss och agerar i enighet så långt vi kan.

Wallström tycks heller inte ha samrått med Finland, som andra delar av regeringen vill fördjupa försvarssamarbetet med, mot bakgrund av våra likheter som de enda nordiska länderna som inte är medlemmar av Nato. Regeringens grunda analyser tar oss allt längre ur den säkerhetspolitiska värmen bland våra naturliga allierade. Regeringens naivitet om kärnvapenförbud lämnar fortsatt fritt för Nordkoreas missilavfyringar.

