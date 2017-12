Även Kazuo Ishiguro går i fotspåren av tidigare Nobelpristagare i litteratur och besökte under tisdagen högstadieelever på Rinkeby bibliotek. De har i år läst och illustrerat romanen "Never let me go". Med sig för att lyssna till Luciatåget och ungdomarnas tolkningar hade Ishiguro sin fru Lorna MacDougall och dottern Naomi Ishiguro.