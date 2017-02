Kaurismäki slutar göra film

Aki Kaurismäki säger "adíos" till filmskapandet. Arkivbild. Foto: Michael Sohn

Kaurismäki besöker Berlin med filmen som fått den engelska titeln "The other side of hope" och är den andra i vad som planerades bli en trilogi om migration. Den första filmen var "Mannen från Le Havre", men nu verkar det alltså som att trilogin inte kommer färdigställas.

– Jag vill leva mitt eget liv, säger Kaurismäki som förklaring.

"The other side of hope" är en komedi om en flykting från Syrien som motvilligt hamnar i en enslig del av Finland.