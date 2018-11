Katy Perry är för närvarande världens bäst betalda kvinnliga artist, enligt en sammanställning av Forbes. Under perioden mellan juni 2017 och juni 2018 lyckades den 34-åriga popsångerskan dra in 83 miljoner dollar, över 750 miljoner kronor. Perry har till stor del sin turné "Witness: the tour" att tacka, då vart och ett av hennes 80 framträdanden drog in över en miljon dollar. Under året tjänade hon dessutom 20 miljoner dollar för sin medverkan i amerikanska "Idol".