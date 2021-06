Kate Winslet krävde att få rynkorna tillbaka

Under inspelningarna av den hyllade HBO-serien "Mare of Easttown" blev Kate Winslet erbjuden att få en sexscen tillsammans med Guy Pearce retuscherad för att hon skulle slippa visa sin utbuktande mage. Winslet spelar småstadspolisen Mare Sheehan, en kvinna med både barnbarn och kärleksliv. Regissören Craig Zobel sade att han kunde låta hennes kropp synas i ett mer smickrande ljus men Kate Winslet vägrade, berättar hon för New York Times. Hon skickade också tillbaka seriens annonsbild inte bara en utan två gånger med klagomål på att hon inte kände igen sig.

– Hörrni, jag vet hur många rynkor jag har vid sidan av mitt öga, var snäll och sätt tillbaka dem, säger hon.