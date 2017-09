Kate Winslet ger röst åt Filifjonkan

Kate Winslet. Arkivbild. Foto: Jordan Strauss

En ny animerad tv-serie baserad på Tove Janssons Muminböcker är väg, skriver The Hollywood Reporter. Den heter "Moominvalley" och har engagerat flera kända skådespelare.

I rollen som Mumintrollet hörs Taron Egerton, känd från "Kingsman: The secret service" medan Muminmamman och Muminpappan gestaltas av Rosamund Pike ("Gone girl") och Matt Berry ("The IT crowd"). Filifjonkan ska spelas av ingen mindre än "Titanic"-stjärnan Kate Winslet.

Bakom serien står finska YLE och animeringsstudion Gutsy Animations, som knutit den Oscarsvinnande brittiske animatören Nick Park till projektet. Premiär väntas till våren 2019.

Annons X

Serien är det senaste i raden av kommande Mumin-projekt. Senare i år kommer en animerad film där Alicia Vikander ger röst åt lilla My.