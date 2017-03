Katastrofrykten sprider panik i al-Raqqa

Islamiska staten tog kontroll över Tabqadammen i den syriska Raqqaprovinsen 2014. Foto: Delil Souleiman/Reuters/TT

Panik har utbrutit i det isolerade IS-fästet al-Raqqa – en stad där informationsflödet kontrolleras av jihadisterna som nyligen körde runt med högtalarförsedda bilar och varnade för en annalkande katastrof: Tabqadammen är nära att brista efter flyganfall från den USA-ledda alliansen, hävdade IS som är måltavla för bombningarna.

– Boende i al-Raqqa är rädda för IS. Rädda för flygbombningarna. Rädda för striderna som närmar sig. Men nu är den största oron vad som ska hända med dammen, säger Abdalaziz Alhamza, talesperson för aktivistgruppen "al-Raqqa slaktas i tysthet" som vill ge motbilder till IS propaganda.

– Staden kokar av rykten, trots att IS backat från varningen. Många har försökt fly till höga höjder eftersom de tror att dammen ska brista när som helst.

Dammen är ett viktigt mål i offensiven som syftar till att slutligen köra ut IS från det så kallade kalifatets självutnämnda huvudstad al-Raqqa, omkring fyra mil österut. Den kurdisk-arabiska alliansen SDF har lyckats ta kontroll över dess norra inlopp medan de södra delarna fortsatt är i jihadisternas händer.

Förutom att försörja området med el tror amerikanska Pentagon att dammen används som högkvarter för planeringen av IS-attacker utanför Syrien.

FN har varnat för att skador på dammen kan få katastrofala följder för människor som bor nedströms. Förra året fanns liknande farhågor för Mosuldammen i Irak.

Den syriska regeringen – som precis som IS motsätter sig den USA-stödda offensiven mot al-Raqqa – har också varnat för att Tabqadammen är på väg mot kollaps. Men både SDF och den USA-ledda alliansen hävdar att strukturen inte har skadats av den pågående operationen och att det inte är någon fara så länge IS inte tänker spränga dammen. Men tidigare i veckan tog SDF ändå en paus i striderna för att låta ingenjörer försöka lätta på vattentrycket och genomföra underhållsarbeten, vilka skedde under beskjutning från IS.

Skulle dammen verkligen brista kan det bli en viktig propagandaseger för den hårt ansatta extremistgruppen. IS skulle kunna skylla en översvämningskatastrof på de USA-ledda bombningarna i närheten medan jihadisternas egna manipuleringar av dammens turbiner givetvis skulle ignoreras.

– Om tusentals människor dör på grund av att dammen brister kan det hjälpa IS att rekrytera, säger Alhamza.

Enligt befälhavaren för kurdiska YPG – som ingår i SDF – kommer offensiven mot al-Raqqa att inledas i början av april.

– Situationen i staden är fruktansvärd. Civilbefolkningen är väldigt orolig över vad som väntar, rädda för att IS kanske kommer att använda dem som mänskliga sköldar, säger Alhamza.

Fakta: Syriens största damm Tabqadammen – även kallad Eufratdammen eller Thawradammen – är den största i Syrien. Den började byggas 1968 och invigdes i juli 1973.

Den ligger i Raqqaprovinsen och är byggd på floden Eufrat, som flyter från Turkiet genom norra Syrien och österut in i Irak. Dammen har gett upphov till den konstgjorda Assadsjön, som har en total kapacitet på 12 miljarder kubikmeter vatten.

Innan Tabqadammen föll i händerna på extremistgruppen Islamiska staten 2014, tog syriska rebeller kontroll över dammen.

