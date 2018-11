En gång i livet bör varje människa få uppleva redwoodträd, har någon sagt. För mig blev upplevelsen total under en cykelfärd i våras, från Oregongränsen i norr till San Francisco i söder. Tidigare hade jag mediterat i ett ihåligt träd i Big Sur, men huvudparten av de redwoodskogar som finns kvar finns i norra Kalifornien, som jag inte tidigare besökt. I forntiden bredde de största levande varelser som funnits på jorden ut sig över hela Nordamerika, nu växer jättesekvojan vild endast i Sierra Nevada, och dess kusin Sequoia sempervirens uteslutande längs den kaliforniska stillahavskusten ner till Monterey Bay, plus en dunge i Oregon. Knappt fem procent av ursprunglig vildmark – en gång drygt 800 000 hektar – har överlevt människans framfart. Men flera betydande bestånd har räddats till eftervärlden, bland annat Humboldt Redwoods State Park med Avenue of the Giants, fem mil mellan Scotia i norr och Garberville i söder. Där trampade jag rakt in i myten.