Katarina Tracz: Våldet är helvetet – inte möten mellan världsledare

Från Hamburg, Tyskland, har det under veckoslutet kommit rapporter från vad som mest liknar en krigszon. Under veckoslutet har Tysklands andra största stad varit värd för G20:s toppmöte som samlar ledarna för världens 20 största ekonomier.

Nyhetsrapporteringen har, utöver det första mötet mellan Donald Trump och Vladimir Putin, mest handlat om de massiva och ofta våldsamma protesterna mot mötet. Uppemot 100 000 personer, som samlas under parollen ”Welcome to hell” (”Välkommen till helvetet”), beräknades delta i olika former av demonstrationer.

Maskerade personer tände eld på bilar, ödelade butiker och kastade sten mot polis. De poliser som var på plats beskrev situationen som ”mycket allvarlig”. Det är knappast någon överdriven beskrivning av kravallerna – under lördag förmiddag hade uppemot 200 poliser skadats i samband med upploppen.

Demonstrationsfrihet är ett kärnvärde i det öppna samhället. Den är en indikator på fungerande demokratier fungerar. Men så har vi det våldsbejakande elementet, det som mötets ordförande Angela Merkel anser ”hånar demokratin”.

I Hamburg uppskattades upp emot 8000 av demonstranterna tillhöra det våldsbenägna så kallade ”Svarta blocket” – ett hopkok från olika vänsterextrema och anarkistiska grupper. Av totalt cirka 100 000 protestdeltagare var de våldsbenägna därmed inte en obetydlig minoritet.

Samtidigt väcker även anslaget bakom de breda protesterna frågor, utöver att ”helvetet” kan tyckas vara en väl överpolemisk benämning av ett möte som främst behandlar klimathot och global hälsa. Trots att organisatören Andreas Blechschmidt har tagit avstånd från våld beskriver han ”Welcome to hell”- parollen som ”stridslysten”. Det är både en olycklig och obehaglig formulering.

Helvetet är inte ett möte mellan världsledare. Helvetet är våld – inte sällan nära förknippat med romantisering av stridsbudskap och kampuppmaningar. Ofta påstås vägen dit vara kantad av goda intentioner.

KATARINA TRACZ är chef för tankesmedjan Frivärld.

