I artikeln ”John McCain and the End of Romantic Conservatism” (New Yorker, 18 augusti 2018) tecknas porträttet av en av vår tids främsta amerikanska politiker. En vecka efter publiceringen förlorade den 81-årige senatorn slutligen kampen mot sin aggressiva hjärntumör. Innebär hans bortgång slutet för den ”romantiska konservatism” som ska ha kännetecknat hans värderingar?