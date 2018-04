Denna understreckare publicerades ursprungligen den 17 augusti 1995 och återpubliceras här samt görs fritt tillgänglig för allmänheten i samband med Under streckets 100-årsjubileum, med stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Kassettboken är ett steg tillbaka mot en av epikens grundsituationer. Ofta är de inlästa böckerna skrivna i första person. Att lyssna på dem är att acceptera illusionen att boken är ett meddelande från någon som anförtror dig sina erfarenheter. En bra kassettbok tar din koncentration någon annanstans – den gör sig bättre i bilköer än på landsväg.

Kassettboken må vara en nykomling på den svenska bokmarknaden, men muntligheten har alltid varit en del av skönlitteraturen. Från de antika rapsoderna till dagens rocklyriker har det talade ordet varit det skrivnas tvilling: litteratur har skapats för att framföras mer än för att tryckas, för lyssnande snarare än för läsning. En annan väg följer den litteratur som skrivits för att tryckas, men som också har förmedlats via uppläsningar – alltså texter där muntligheten blir en distributionsform mer än ett villkor för produktionen. Det var den väg Dickens valde när han förvandlade sig från bokberättare till skicklig estradör. I praktiken korsas förstås muntligt och skriftligt. Pjäser skrivs för att framföras, men överlever som tryckta texter. Under perioder av teaterförakt kan författare (som romantikerna gärna gjorde) skriva pjäser som var avsedda att läsas i stället för att besudlas genom att framföras på tiljor smutsade av vaudeviller och farser. Dikter tonsätts och sångtexter publiceras i böcker; romanförfattare ordnar uppläsningsturnéer; muntliga berättarvirtuoser skriver ner sina bästa historier; litterära enstöringar prövar rytmen i sina meningar genom att läsa dem högt. Muntligt och skriftligt delar samma genpool och kan para sig hur som helst. Romanen har alltid varit en delvis muntligt förmedlad genre.

För tidigare generationer hade romanhögläsningen många orsaker. I lägre sociala skikt var de ofta materiella. Ett skäl var förstås den relativt dåliga läskunnigheten. Ett annat var den dåliga belysningen i hemmen: att bränna ljus eller fotogen för flera läsare än en var slöseri. Dessutom var böcker så dyra att det var bättre ju fler läsare (eller lyssnare) de räckte till. Till det kom möjligheten till social kontroll. Genom att läsa högt försökte personer i auktoritetsställning – husbonde, far, präst, lärare – kontrollera vilken litteratur som spreds till de lyssnande.

Högläsningen var helt enkelt funktionell – eller kostnadseffektiv. En läskunnig person kunde förmedla en roman till tio lässvaga lyssnare. Och han kunde göra det medan de arbetade. En idealbild för allmogehemmen vid mitten av artonhundratalet var husfadern som läste medan sönerna slöjdade och hustrun och döttrarna handarbetade. En mer demokratisk fortsättning av denna högläsningskultur fanns inom folkrörelserna, där ett inslag i studiecirklarnas verksamhet ofta var högläsning, skönlitterär eller facklitterär, med efterföljande diskussion.

Högläsningsidealet var under 1800-talet förmodligen starkast i högre sociala skikt, även om de materiella skälen där inte var lika avgörande. Bilden av den läsande familjen, samlad kring aftonlampan i en vänlig halvcirkel, är närmast en schablon i biedermeierkonsten. I sin innehållsrika avhandling om familjetidskriften i Sverige 1850-1880, "Den läsande familjen" (1980), har Eric Johannesson undersökt hur sådana familjeidyller praktiserades. I ett samlingsverk om livsföringen i svenska prästhem ca 1860-1910 berättas exempelvis påfallande ofta om gemensam högläsning – den förekom i minst fyra tiondelar av hemmen, sannolikt i fler.

Denna artikel var införd i SvD den 17 augusti 1995.

Högläsningsidealet hade sin storhetstid från mitten av 1800-talet till omkring första världskriget. Johannesson citerar en beskrivning ur Hugo Hamiltons memoarer, gällande 1850- och 1860-talet på en herrgård i Västergötland, som summerar en typisk högläsningskväll:

Det var under talgljusens och rovoljelampornas tid. Jag minns väl den första fotogenlampan. Gammalt folk tyckte, att dess sken var nästan för skarpt. Men man ville så mycket som möjligt spara på lyset. När det mörknade och dagens skilda göromål voro avslutade, samlades man därför i den vackra salongen kring en sprakande furuvedsbrasa.[...]

När så eldbrasan slutligen brunnit ned och spjället skjutits [...] bars lampan in och placerades på ett stort bord, kring vilket hela familjen slog sig ned, var och en på sin bestämda plats; och barnen grepo sig an med allehanda förströelser. Man ritade, man klippte människor och djur och man virkade. [...] Det var Walter Scotts, Ingemanns och Coopers romaner, men även mycket av den litteratur, som varit populär i Uppsala under århundradets början och därav mycken poesi.

Uppfinningar som elektriskt ljus och radio bröt sönder sådana familjekretsar i läslampans sken. Från 1920-talet erbjöd radion familjen någonting annat än boken att samlas kring. Men samtidigt blev den ett nytt forum för litteraturen. Där fanns radioteater, litteraturhistoriska föredrag och bokrecensioner i form av "litteraturkrönikor". Och där fanns Dagens dikt (där sånggudinnan stämde möte med lyssnaren "mitt på dagen klockan tolv", för att citera Hjalmar Gullberg), där fanns dramatiserade romaner och där fanns radioföljetongen.

Den sistnämnda kom dock inte igång på allvar förrän vid slutet av 1930-talet. När Solveig Lundgren härom året undersökte radions betydelse för skönlitteraturen ("Dikten i etern", 1994) konstaterade hon att den kanske mest berömda svenska radioföljetongen, Hjalmar Bergmans "Clownen Jac", ur radions synvinkel var något av ett isolerat experiment. Bergman skrev sin roman direkt med tanke på radiomediet (där den lästes 1930) och framförde själv delar av den - detta till skillnad från andra följetonger som i regel var böcker upplästa av någon annan än författaren. Men lyssnarna hade svårt att ta till sig romanen och vissa såg faktiskt högläsningen som förtäckt reklam. En av dem skrev: "Låt Hj Bergman sätta in en annons i dagspressen, om han vill bekantgöra sin fåniga roman, men låt ej radion urarta till annonsskoj." Det dröjde till slutet av decenniet innan högläsning av annat än kortare texter fick riktigt fäste i radion. Och i vuxen-TV har den, med få undantag, förblivit marginaliserad. Mediet tycks bära på en paradoxal skräck för det mänskliga ansiktet och det övertänkta, talade ordet.

De audiovisuella revolutionerna under nittonhundratalet (film, radio och TV) har ibland setts som ett hot mot den skriftliga kulturen. Bakom ligger iakttagelsen av hur delar av fiktionsberättandet har flyttat över från bokstäver till ljud och bilder. Mindre kommenterad är den skriftliga omvälvning som har skett genom datorernas genombrott. Visst går det att förmedla bilder och ljud via Internet. Men ännu så länge har datorerna mest varit ett medium för skrivet språk. Några fingerrörelser på en kulförsedd plastdosa och en värld av texter öppnas. I datorernas tid lever vi mer än någonsin i en skriftkultur. Så omfattande är den att litteraturens stora framtida problem kanske blir läströttheten snarare än läsovanan. Varför läsa böcker för rekreation om man har tillbringat sin arbetsdag med läsning från skärmar, pappersrullar och lösblad?

Högläsningskulturen, den audiovisuella kulturen och bokstavströttheten är tre faktorer bakom kassettböckerna. Men givetvis finns mer konkreta skäl. Ett är suburbaniseringen av Sverige – kassettböckerna är litteratur på extratid för pendlare. Ett annat är den intimitet i lyssningen som freestyles erbjuder. Kan man lyssna på "Aniara" i en bergsprängare? Knappast. Men med hörsnäckorna som ett filter mot omvärlden går det utmärkt. Man kanske rentav är tvungen, för att stänga ute technomusiken ur bergsprängaren några stolar bort. Kassettboken är litteraturens ljudliga självförsvar i mediebrusets epok.

För människor som har svårt att läsa är kassettböckerna en välsignelse. Långtidssjuka och synskadade får möjligheter till litterära upplevelser. De kan hjälpa till vid läsinlärning, de kan bli älskade bärare av berättelser för barn mellan högläsnings- och slukaråldern. Men vad kan de erbjuda andra bokläsare?

Jag har haft tillgång till ett tiotal kassettböcker utgivna (eller åtminstone distribuerade) av förlaget Kassettbok. Det är alltså en ganska liten del av de drygt 300 titlar som förlaget erbjuder. Mina intryck kommer från de senaste veckorna och från olika yttre förhållanden – alltifrån koncentrerad lyssning till uppspelning under bilturer. Jag måste dock erkänna att det sistnämnda försöket slog slint. Boken tog min koncentration från vägen. Den skulle gjort sig bättre i bilköer än på landsväg.

Och en bra kassettbok är just en berättelse som tar din koncentration någon annanstans. Den egenskapen har funnits hos samtliga de kassettböcker jag har lyssnat på – faktiskt på ett nästan överraskande sätt. Att höra ett välbekant verk inläst är något helt annat än att läsa det för n:te gången. Det långsamma tempot och uppläsarens frasering tvättar klassikerna rena.

Kassettboken är ett steg tillbaka mot en av epikens grundsituationer. Den upprättar en pakt med läsaren och lämpar sig särskilt bra för identifikationslyssnande. Jag vet inte om det beror på mitt urval eller på förlagets, men påfallande många av de inlästa böckerna är skrivna i första person. Att lyssna på dem är att acceptera illusionen att berättare, berättelse och röst är detsamma, att boken är ett meddelande från någon som anförtror dig sina erfarenheter.

Det gäller böcker inlästa av skådespelare lika väl som författarinläsningar. Hans Alfredson gör ett fantastiskt arbete med Fritiof Nilsson Piratens "Bombi Bitt och jag". För att inte tala om Anita Björk, som lyckas läsa "Singoalla" som den moderna berättelse den är. Lika skickliga är Max von Sydow i Herman Bangs "Tine" och Bruno Årfors i Edith Unnerstads "Kastrullresan". Testad på en åttaåring fick Unnerstads bok högsta betyg. Om och om igen.

Samma skicklighet visar författarna själva. I sin "Tolv på det trettonde" tar Jan Myrdal exempelvis chansen att lyfta fram den rationalistiska värmen i berättelsen. Och Gerda Anttis inläsning av "Ett ögonblick i sänder" understryker dubbelheten i en roman som på en gång är bitter anklagelse och pinsamt självavslöjande.

Framförandena är alltid bra, ofta lysande. Ännu mer imponerande blir det av att böckerna knappast är skrivna för högläsning. Alla är barn av boktryckarkonstens bedårande tid. Därmed har utgivarna av kassettböcker hela den egentliga muntliga traditionen kvar att ösa ur. Vem vågar sig först på Iliaden och Odysséen?

Inläsningarna är genomgående av mycket god teknisk kvalitet – bara undantagsvis har förlaget släppt igenom ljudbandets motsvarighet till tryckfel, en felläsning med efterföljande rättelse. Men tyvärr ger presentationerna på omslagen ofta inte de mest rudimentära upplysningar om textförlagorna. Visserligen tyckts texterna vara oförkortade – mina stickprov säger i varje fall ingenting annat - men detta anges inte på de kassettböcker jag har sett. Inte heller sägs vilken textförlaga man följt; författare ändrar ju ofta i nya upplagor. Och på urvalsutgåvorna är innehållet alldeles för dåligt redovisat. Exempelvis sägs ingenstans vilka noveller som ingår i kassettboken "Sherlock Holmes äventyr" - det får man lyssna sig till. Då finner man att de i varje fall inte är desamma som i "The Adventures of Sherlock Holmes".

Lika illa är det med kassettboken "Lars Hård". Här har förlaget följt den samlingsutgåva som Fridegård gav ut 1942, innehållande trilogin "Jag Lars Hård", "Tack före himlastegen" och "Barmhärtighet". Men omslaget berättar inte att kassetterna innehåller tre romaner. Tvärtom påstår det försåtligt att "de två följande delarna i serien" är "Här är min hand" och "Lars Hård går vidare". Sådant inger knappast förtroende eller köplust. I rättvisans namn ska sägas att Peter Englunds "Förflutenhetens landskap" är mönstergillt presenterad med innehållet på varje kassett förtecknat på baksidan. Men det tillhör tyvärr undantagen. Köparen vet helt enkelt ofta inte vad det är han eller hon får. Tror förlaget att det vänder sig till köpare med lässkräck?

För många kan kassettboken säkert bli ett komplement till bokläsning, snarare än en ersättning för den. Marknaden finns given genom det stora litterära intresset i Sverige. Jag har svårt att tro att kassettböcker skulle vara ett allvarligt hot mot den tryckta boken. Visserligen är de portabla och engagerande. Men samtidigt är de, i jämförelse med boken, litet för besvärliga att handha, för långsamma och alltför koncentrationskrävande. (Hur snabbbläddrar man i en kassettbok?) Diska, stryka, sy – allt blir mindre tråkigt med en berättelse i bandspelaren.

Någon högläsningskultur av det gamla, patriarkala slaget representerar kassettboken inte. Snarare visar den bokmarknadens segmentering, tanken att man ska skapa böcker för alla livsstilar. Är du en bokmänniska? Då kan du lyssna när du inte kan läsa. Där har kassettboken nu sin plats. När den första boken skriven direkt för kassett har blivit en succé – då har vi en ny medial situation. Tills dess har vi en ny distributionsform att glädjas åt.

Johan Svedjedal Johan Svedjedal är professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi, vid Uppsala universitet.

