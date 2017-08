Kassandrakomplex är en psykologisk term med sitt ursprung i grekisk mytologi. Enligt legenden gav vetenskapens gud Apollo Kassandra gåvan att förutse framtiden. Men den kom med ett villkor, att hon hade sex med honom. Kassandra nekade och Apollo straffade henne i sista stund. Kassandra kunde fortfarande se in i framtiden, men nu skulle ingen tro henne.

Det var det ultimata straffet. Kassandra försökte förklara att grekerna hade gömt sig inuti den trähäst som stod parkerad utanför Troja och att den sedermera trojanska hästen aldrig borde föras in i staden. Resten är historia.

Det trauma som drabbar den som har varnat för något som ingen tar på allvar kallas Kassandrakomplexet. För borgerligheten är det fem frågor där detta komplex är påtagligt. Migrationsfrågan, Decemberöverenskommelsen, Moderaternas förflyttning mot mitten, försvarspolitiken och högerpopulismen. Alla dessa frågor har skapat en grupp politiskt aktiva och debattörer som upplever sig åsidosatta.

Medan konservativa har mest Kassandrakomplex inom migrationsfrågan, har liberaler det på motsvarande sätt för den växande högerpopulismen. “Vad var det jag sa?”-känslan präglar alla sociala sammanhang.

Flera debattörer har också gjort stora personliga uppoffringar när de var först ut att varna för olika saker. Finn Bengtsson blev M:s svarta får för sin tidiga kritik av DÖ. När Henry Stenson klev upp i talarstolen på extrastämman där Kinberg Batra valdes och sa “Vi måste tala om elefanten i rummet” skrattade folk. Mikael Odenberg fick lämna försvarsministerposten för sin tidiga flaggning för Ryssland upprustning.

När man har offrat mycket är det naturligt att vilja ha en ursäkt. När ursäkten uteblir, växer frustrationen. Det stora problemet är att jakten på upprättelse blockerar en konstruktiv debatt. Det blir som att prata framtid med någon som befinner sig mitt i en skilsmässa. Ingen av dessa sakpolitiska områden är lika känsliga att tala om som det var för två år sedan, ändå kretsar samtalen kring historiska positioneringar. På vilken sida stod du när trojanen rullades in? Är inte du en sådan här nymoderat/Militärt överintresserad/Tino Sanandaji-person?

Opinionsbildning är en marknad och yttrandefrihet refereras i amerikansk kontext som idéernas marknadsplats. Genom att vara först ut kan man som opinionsbildare åtnjuta en rad fördelar. Inom ekonomisk forskning talar man om “first mover advantage”. Man har ett kunskapsövertag.

Men det finns också en first mover disadvantage. Det är de kostnader som är förenade med att vara först. Eftersom konkurrenterna kan lära sig av pionjärernas misstag sänks deras egen risk när de lägger sig nära den marknadsledande. I studien “First-mover disadvantage” (2001) visar författarna att över längre tid täcker inte vinsten pionjärernas investeringskostnader.

Vad kan man dra för slutsatser? Inte är det att politiska pionjärer inte behövs. Tvärtom behövs de för att öppna nya dörrar i åsiktskorridoren.

Däremot visar det vikten av att försonas med historien. Det handlar inte bara om psykologisk hälsa. För att kunna fungera som opinionsbildare kan man inte stanna upp för länge. Risken är att man blir bitter.

Ett positivt exempel på motsatsen är Sara Skyttedal. Hon kritiserade tidigt både Decemberöverenskommelsen och migrationspolitiken och fick löpa gatlopp för det. Men i stället för att vända sig inåt fortsatte hon framåt. I dag är hon kommunalråd i Linköping och har sannolikt snart en plats i Kristdemokraternas partiledning, kanske till och med i den yttersta trojkan. Hon gjorde det kidsen säger: Got over it.

