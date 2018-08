Efter att läst ut den polska författaren Dorota Masłowskas debutroman ”Polsk-ryskt krig under rödvit flagga” känner jag mig som någon som plankat in på tivoli och åkt tusen karuseller under en och samma natt. För den här romanen är ett slags kammarspel på speed, eller en manisk monolog om kärlek, politik, drömmar, droger och krossade illusioner.

Det hela utspelar sig under ett sensommardygn i Polen 2002 och ger en inblick i tillvaron hos några unga människor på glid. Det är den vulgära kapitalismens tid som råder och myndigheterna har beslutat att införa "en ryssfri dag" – ett slags kombinerad folkfest och auktoritärt nationalistisk kampanj. Alla ryska gatuhandlare och försäljare ska jagas bort, och husen i staden där romanen utspelar sig ska målas om i den polska flaggans rödvita färger.