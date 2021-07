Ligger i hängmattan och förklarar för min son hur viktigt det är att inte falla för grupptryck. Känner att jag inte riktigt bottnar i orden, jag har aldrig varit särskilt bra på att stå emot social press.

Nyligen befann jag mig i ett rum med läderfåtöljer, rutiga tapeter och gubbig stämning. Alla därinne var män och nu skulle vi dricka whiskypinne. ”Vill du ha en rökig – eller riktigt rökig?” frågade bartendern. ”Jag tar jordgubbssaft istället, eftersom whisky är jätteäckligt”, svarade jag inte utan bet ihop och plågade i mig sex centiliter av den urinfärgade drycken. Vad gör man inte för att passa in?

Wilt Chamberlain var en av tidernas främsta basketspelare. Han tog massa returer och kunde göra poäng även när motståndarna hängde i honom. Men Chamberlain hade en brist, hans straffskytte var klent. Under de första åren i NBA satte han bara 40 procent av sina straffar.

Sedan testade han att skjuta dem underifrån. Chamberlain höll bollen mellan sina knän och flippade upp den med rejäl underskruv. Ett så kallat kärringkast. Många menar att denna teknik är stabilare än att skjuta med bollen i höjd med pannan. För Wilt Chamberlain blev skillnaden påtaglig. Plötsligt satte han 60 procent av sina straffar.

1962 blev Chamberlain den förste spelaren att göra 100 poäng under en NBA-match. Chamberlain satte 28 av sina 32 straffkast. Det är 87,5 procent. Samtliga var kärringkast.

Nu när Chamberlain knäckt koden till sitt skruttiga straffskytte var det väl bara att fortsätta på vinnarspåret, tänker man. Icke. Nästa säsong sköt Wilt Chamberlain återigen sina straffar från pannhöjd. Ånyo med ett mediokert resultat. I självbiografin ger han förklaringen: ”I felt silly, like a sissy, shooting underhanded. I know I was wrong. I know some of the best foul shooters in history shot that way. But I just couldn’t do it.”

Känns knepigt att kräva total självständighet av en sjuåring om inte ens världsatleter kan stå emot grupptrycket.

Mina helgtips:

Se: 1971: The year that music changed everything. Underbar dokumentär om tidernas kanske bästa musikår. Apple tv +

Läs: SvD:s välgjorda och kittlande poddserie Medicinmannen.

Drick: Ett lekande lätt rödvin från guldsluttningarna i Bourgogne.