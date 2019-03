Karriärexperten Louise Troen om hur man förbereder sig bäst inför arbetsintervjun, vikten av att vara generös med sin kunskap och varför kvinnor borde bli bättre på att nätverka.

Färsk statistik från Statistiska Centralbyrån visar att svenskar byter jobb som aldrig förr – i snitt stannar man inte mer än fem år på samma arbetsplats. Chansen att bygga ett starkt cv och höja sin lön ses som två av de största anledningarna till de snabba jobbytena. Men att kasta sig ut i något nytt kan vara läskigt. Och svårt. Louise Troen jobbar som internationell kommunikation- och marknadsföringschef på karriärappen Bumble Bizz och träffar dagligen människor, främst kvinnor, som vill ta nästa steg i karriären.

Annons X

– Mitt bästa tips är att nätverka. Jag har gått fram till minst 5 000 personer i min karriär och frågat vad de jobbar med, berättat om mig själv och vad jag gör. Kanske kan personen bredvid dig på flygplanet, i kaffekön eller den där gamla lågstadiekompisen hjälpa dig få ett nytt jobb? Var tydlig med vad du letar efter – är det en mentor, ett jobb eller ett samarbete? Utnyttja kontakterna som du redan har runt dig, ofta har man ett större nätverk än man tror.

Ditt bästa karriärråd till just kvinnor?

– Sätt dig i obekväma situationer och våga tro på dig själv! Jag pushar ofta kvinnor i mitt team till att våga mer fast det känns läskigt, man klarar alltid mer än man tror. Män och kvinnor agerar väldigt olika i arbetslivet. Man har socialiserats in i ett sätt att bete sig. Traditionellt sett har män varit mer direkta, kräver att snabbt bli befordrade och begär högre lön. Som kvinna är det viktigt att inte vara passiv – våga ställa mer krav och ta för sig. Först när vi ser mer kvinnor i toppen av jobbhierarkin har vi chans att förändra businessvärlden.

Vad kan kvinnor göra för att hjälpa varandra i arbetslivet?

– Nummer ett är att vara generös med sin tid och kunskap till andra kvinnor. Jag brinner verkligen för mentorskap, det är en ynnest att få inspirera och motivera en yngre generation kvinnor. Sen tycker jag det är viktigt att kvinnor vågar blotta sig för varandra. Det måste vara okej att visa att man är stressad eller har ångest, alla känner så ibland.

Vad ska man tänka på innan en jobbintervju?

– Nummer ett: gör research på personen som ska intervjua dig. Googla namn, kolla Linkedin-profil och så vidare. Lägg gärna på minnet något uttalande hen gjort eller en sak hen åstadkommit i sitt arbetsliv, då kan du fråga om det på intervjun. Jag har gjort det flera gånger, och det har varit mycket uppskattat. En annan sak som är bra att tänka på är att klä sig i något du känner dig trygg i. Strunta i kostym och perfekt lockat hår om det inte känns som du. Mitt sista tips är att komma ihåg att en intervju inte ska vara en envägskommunikation, utan mer av en konversation. Du behöver inte alltid ge ett rakt svar på en fråga, utan mer diskutera kring svaret. Läs tidningen på morgonen, så du vet vad som är relevant just nu och sätt den potentiella arbetsplatsen i den kontexten. Det visar att du är uppdaterad.

Ett vanligt misstag många gör när de söker ett jobb?

– Att man är för generell med vad man kan. Om du söker en marknadsföringsroll och säger att du ”gillar att jobba med varumärken” känns det lite för svagt och generellt. Jag möter ofta den här typen av svar när jag anställer folk. Berätta istället HUR du jobbat med varumärken tidigare. Sen uppskattar jag också när personer vågar vara personliga i sin ansökan, jag gillar passionerade människor mer än två prydliga sidor cv.

Vad ska man aldrig säga på en jobbintervju?

– För mig är det viktigare vad man inte säger. Jag har svårt för de som inte har några egna frågor i slutet – fråga alltid något! Om företagets vision eller liknande, det visar att man bryr sig och är förberedd. En annan sak jag gillar är när kvinnor frågar om lönen, då vet jag att de är karriärsinriktade och drivna.

Bästa tipset om man vill bygga ett personligt varumärke?

– Tänk såhär: du måste brinna för det du vill sälja. Du måste vara själva produkten eller servicen du vill få ut. Försök bena ut vilka värden som du vill knyta till dig själv och håll dig till dem, så det finns en röd tråd. Glöm inte: people buy into people – not into products.

Berätta om Bumble Bizz!

– Appen Bumble grundades 2014 som en dejtingapp, med premissen att det endast var kvinnor som kunde ta första steget till en matchning. Vi märkte dock att många ville nätverka genom appen vilket gjorde att vi skapade karriärappen Bumble Bizz 2017. Män kan också använda Bumble Bizz, men det är precis som med vanliga Bumbleappen – det är kvinnan som tar den initiala kontakten. Tyvärr är kvinnor väldigt underrepresenterade inom företagsvärlden, genom appen vill vi hjälpa kvinnor få övertaget redan från början.