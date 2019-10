Karolinska institutet är den myndighet i Sverige där personalen gör flest flygresor, skriver SVT Nyheter.

Personalen gör 8 000 flygresor per år, eller två flygresor per år för varje anställd. Det resulterade i att myndigheten släppte ut över 7 000 ton koldioxid under fjolåret, enligt Naturvårdsverket.