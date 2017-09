Hemlig kärnvapenbunker till salu – tidskapsel från 80-talet

Nytt säkerhetsläge

Den står bara där, Svenska Radioaktiebolagets kommunikationsanläggning lackad i orange – som allt annat. Svenska Radio AB uppgick i Ericsson bara ett år efteråt – 1983.

Kanske är det en av sista försäljningarna i sitt slag vi bevittnar.

De allra flesta hemliga försvarsanläggningar som byggdes under kalla kriget för miljarder kronor har sålts ut eller fyllts igen och plomberats. Men nu har det vänt. Sverige har gått in i ett tuffare säkerhetsläge och civilförsvaret, som det senaste decenniet i princip dött sotdöden, är åter under uppbyggnad.

