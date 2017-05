Karnevalen: artisterna får betala ljudnotan

Hammarkullekarnevalen har blivit för högljudd anser Miljöförvaltningen. Arkivbild. Foto: KARIN MALMHAV / TT

Hammarkullekarnevalen i Göteborg har fått vite från Miljöförvaltningen för att den överskridit de tillåtna ljudnivåerna tre år i rad. Men arrangörerna tycker sig inte ha råd att betala några böter i år och har därför skapat ett kontrakt med de medverkande dans- och musikgrupperna som innebär att de själva får betala eventuella böter, skriver Göteborgs-Posten.

Nu har fler grupper ställt in sin medverkan i årets karneval som pågår 26–28 maj.

– Jag hade förstått om vi trummade på samma ställe dag ut och dag in. Men det händer en gång om året, det är en festival, herregud. Det är som att de vill låsa in oss i de här områdena och att vi ska vara tysta. Nu tar de död på en hel kultur bara för att bevisa något, säger Rafael Diaz i gruppen Candombe Lubolo som deltagit i Hammarkullekarnevalen varje år, men nu väljer att ställa in sin medverkan, till GP.