Karlström Växjöhjälte i förlängning

Före första nedsläpp delade SHL:s vd Jenny Silfverstrand ut seriesegrarpriset till Växjös lagkapten Erik Josefsson. Silfverstrand hann sedan nätt och jämnt lämna isen innan smålänningarna rivstartade sitt slutspel.

26 sekunder in i matchen skickade Växjös back Miika Koivisto iväg en puck som smet in i mål. Drygt två minuter senare petade Robert Rosén in 2–0-pucken bakom en liggande Henrik Haukeland, målvakt i Färjestad.