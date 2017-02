Kärlekshistoria vann Guldbjörnen

Director Ildiko Enyedi vinner Guldbjörnen. Foto: Michael Sohn

– Jag vill tacka alla skådespelare, ni har varit fantastiska, sade hon från scenen.

Silverbjörnen – priset till en film som öppnar för nya perspektiv – gick till Agnieszka Hollands "Spoor."

Den finländska regissören Aki Kaurismäki, som tidigare i veckan meddelat att han kommer att lägga karriären på hyllan vann priset för bästa regi för flyktingskildringen "the other side of hope."

Skådespelarpriserna gick till Kim Min-Hee för hennes prestation i "On the beach at night alone" Georg Friedrich för "Bright nights."