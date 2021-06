Eden Ahbez (1908–1995) levde det slags liv som myter skapas av. Han såg ut som Jesus, höll mest till i bergen utanför Los Angeles och livnärde sig på grönsaker, frukter och nötter. Ahbez inspirerades av den tyska wandervogel-rörelsen, läste orientalisk filosofi och skrev musik. Under en period bodde han under det första l:et i den ikoniska Hollywood-skylten. Inte konstigt att han inspirerat både Jack Kerouac och Brian Wilson och kommit att ses som den första hippien.

Hans största framgång som låtskrivare var ”Nature boy”, sången som blev en jättehit 1948 med sammetsrösten Nat King Cole och fortfarande tolkas av artister från alla länder och alla genrer.