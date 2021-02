Under 00-talet såg jag skådespelaren Philomène Grandin i flera starka teateruppsättningar. En som fastnade särskilt på näthinnan var Marius von Mayenburgs ”Eldansikte” på Kulturhuset Stadsteatern, i regi av Linus Tunström.

Vad jag inte visste då var att hon var dotter till Izzy Young, Gudfadern av folkmusik som han också kallades, och tillika den som sägs ha upptäckt en ung Bob Dylan när han en dag släntrade in i Youngs legendariska Folklore Center in Greenwich Village i New York, affären som också var en mötesplats och konserthall för 60-talets kulturavantgarde i form av storheter som Patti Smith och Allen Ginsberg.