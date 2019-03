Den 19 februari avled Karl Lagerfeld och idag, tisdag, hölls han sista modevisning för Chanel. Nu avslöjar Chanel att sista ordet inte är sagt. I det franska modehusets podcast 3.55 möts Monocles chefredaktör Tyler Brûlé och den ikoniska kläddesignern i ett samtal.

Annons X

Intervjun spelades in på Mercer Hotel i New York innan Chanels Métiers d’Art Show på Metropolitan Museum of Art i december. Karl Lagerfeld säger bland annat att hans jobb är att ”väcka fantasi” och att han hatar uttrycket att man ”måste leverera”.

– Jag gör det gladeligen, säger han i intervjun.

Under dagens visning av Karl Lagerfelds postuma kollektion grät modellerna under showen. Till tonerna av David Bowies Heroes tog Mica Argañaraz, Cara Delevingne och Mariacarla Boscono täten på den sörjande catwalken.