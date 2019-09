Alexander Karim och Olle Sarri spelar två av rollerna i SVT:s nya satsning "We got this".

I ett pressmeddelande från SVT beskrivs serien som ”'Big Lebowski möter Palme-utredningen" – en konspirationskomedi som kretsar kring en amerikan boende i Sverige. För att lösa sina egna ekonomiska problem ger han sig i kast med uppgiften att försöka lösa Palmemordet.