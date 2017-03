Kardashian planerar tredje barn

Kim och Kanye vill utöka familjen. Arkivbild. Foto: Lionel Cironneau/AP/TT

Kim Kardashian och hennes man Kanye West planerar att skaffa ytterligare ett barn. Det avslöjar den amerikanska realitystjärnan i ett förhandsklipp från den kommande omgången av "Keeping up with the Kardashians".

– Jag vill att mina barn ska få syskon, men läkarna känner inte att det är säkert för mig, säger hon i klippet.

Kardashians tidigare graviditeter har varit problematiska och läkare har varnat den 36-åriga stjärnan för komplikationer om hon försöker igen, skriver People.

Paret har sedan tidigare två barn, Saint, 1, och North, 3.