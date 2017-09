Kardashian bekräftar tredje barn

Kanye West och Kim Kardashian utökar familjen. Arkivbild. Foto: Evan Agostini/AP/TT

Den amerikanska realitystjärnan Kim Kardashian och rapparen Kanye West utökar familjen. I ett förhandsklipp från den kommande säsongen av "Keeping up with the Kardashians" bekräftar hon att ett tredje barn är på väg.

– Vi ska ha barn, berättar hon för sin syster Khloe Kardashian på telefon i klippet, enligt Reuters.

I juni rapporterade TMZ att paret har anlitat en surrogatmamma för att bära barnet efter att läkare varnat den 36-åriga stjärnan för en tredje graviditet. Om så är fallet framgår dock inte av klippet. Paret har sedan tidigare två barn, Saint, 1, och North, 4.

Annons X

Nyheten betyder att tre av Kardashian-systrarna väntar barn ungefär samtidigt. Enligt flera medier är både Khloe Kardashian, 33, och Kylie Jenner, 20, gravida.