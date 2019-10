Hur ska SvD ledas in i framtiden? Med fokus på den frågan hölls en chatt på SvD.se med min företrädare Fredric Karén där han svarade på läsarnas frågor i samband med att han blev chefredaktör 2013. Då anordnade vi ofta tidsbestämda chattar, för det mesta under arbetstid. Sedan dess har vi på redaktionen lärt oss mycket mer om besöken på vår sajt, och försöker att utgå ännu mer från er läsare och hur er vardag ser ut.

Vi har mycket kvar att göra på den här fronten, men redan nu vill vi testa ett annat format som inte villkoras av att ni släpper det ni har för händerna och skickar in frågor till en chatt under en specifik tid. Istället får ni hemskt gärna ställa frågor – när ni har tid – i formuläret nedan som ligger tillgängligt under de närmaste dygnen.