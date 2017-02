Kapningar av saltfartyg sågs som krigiska triumfer

Salt var en viktig importprodukt på medeltiden. Foto: Jurek Holzer

Den i särklass viktigaste importprodukten var i hundratals år salt. Många skepp som lade till i städer som Stockholm, Söderköping och Kalmar hade salt som viktigaste handelsvara, och vissa tycks bara haft med sig detta.

Men det var skillnad på salt och salt. I den fragmentariskt bevarade Söderköpingsrätten nämns inte färre än fyra olika sorters salt: tramnæ salt, ripæræ salt, noret salt och vinlanz faru salt, vilket kan uttydas som travesalt (salt från Travemynningen, det vill säga ytterst från den nordtyska saltstaden Lüneburg), ribesalt (salt från danska Ribe, ytterst från de frisiska öarna), norskt salt och antingen vendenfararesalt eller vinlandsfararesalt (det vill säga salt från Biscayabukten, så kallat baiesalt).

Både det norska och det dansk-frisiska saltet var av sämre kvalitet än bergsaltet från Lüneburg och saltet från Biscayabukten, och konkurrerades så småningom ut av dessa produkter. (Det faktum att ribesalt och norskt salt överhuvudtaget nämns i Söderköpingsrätten visar på denna lagsamlings ålder, på det sena 1200-tal då norska och danska saltproducenter ännu förmådde konkurrera med tyskar och fransmän.)

Saltet behöll sin förstarangsställning länge. Under orostider – till exempel under nordiska sjuårskriget på 1560-talet – uppfattades det som oerhört viktigt av myndigheterna att bryta blockader som äventyrade just saltimporten. Kapningar av saltfartyg betraktades som krigiska triumfer.

Förutom salt och tyger infördes stora mängder humle till ölbryggning.

Textilimporten var sällan lika volymmässigt omfattande och absolut inte lika livsnödvändig som saltimporten, men i gengäld omsatte den större penningsummor, varför den hamnar på delad förstaplats i en hypotetisk lista över äldre tiders svensk import. Det dyrbara kläde, det vill säga bearbetat ylletyg, som infördes till lyx- och modemedvetna svenska hem tillhörde medeltidens mest eftertraktade varor. Förutom salt och tyger infördes stora mängder humle till ölbryggning, en hel del färdigbryggt öl, vin och spånadsämnen (ull, lin och hampa) samt diverse hantverksföremål.

När vi får detaljerade källor på 1500- och 1600-talen visar det sig att ovannämnda varor fortfarande dominerade importscenen, men variationerna städerna emellan var stora. Saltet var viktigast, men textilierna omsatte större summor. Vasatidens Kalmar är ett bra exempel.

Sammanlagt uppgick de textilier som importerades via 1500-talets Kalmar till drygt 30 procent av det totala importvärdet i staden. Som tvåa kom ölimporten, med mellan 20 och 30 procent av importvärdet (betydligt mer än vad som var fallet i övriga svenska städer). Den tredje viktigaste importvaran var salt, med en andel på något mindre än 20 procent.