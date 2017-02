Här härskar kaos Foto: Pablo Martinez Monsivais

Är kaos ett bra sätt att leda?

Den rutinerade näringslivsjournalisten James B Stewart skriver i fredagens New York Times om diskussionen om president Trumps ledningsstil.

Eftersom en hel del av ”ledningen” utövas av presidenten ensam med sin mobiltelefon (uppkopplad på Twitter) framför TVn är det inte underligt att frågan diskuteras.

Annons X

Some Trump defenders have said that the president thrives on chaos, and it has proved to be an effective management approach for him in the past. But every expert I consulted said there is no empirical data or research that supports the notion that chaos is a productive management tool.

Några av de som försvarat det kaos som till och med fått Wall Street Journal att hårt kritisera Trump på ledarplats har hävdat att Trump styrt sitt eget företag framgångsrikt genonom kaos. Det är dock en i managemenlitteraturen okänd tes.

En intervjuad managementexpert konstaterar att Trumps sätt att lägga skulden på andra – medarbetare eller utomstående – är hans fundamental problem:

“No good business makes decisions that are based on falsehoods.“My sense is that Trump takes no one’s counsel but his own. That’s bad management, period.”

För dem som följt Trump genom att läsa böckerna som skrivits om honom - och de han ”själv” skrivit - är den oordning som nu råder i Vita huset knappast någon överraskning.

De som trott att han skulle bli ”en ny människa” när han flyttade in i Vita huset har inte haft något att basera denna fromma förhoppning på.

Tyvärr kan man tillägga.