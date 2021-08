På plats i Kabul – ”Folk är desperata”

Talibanerna började under söndagsmorgonen tränga in i Afghanistans huvudstad Kabul. Enligt uppgifter ska talibanerna, som sedan en tid slagit en ring runt staden, först ha tagit sig in via Paghman i norr och sedan även via stadsdelen Dashte Barchi i väster.

Det förekommer även rapporter om skottlossning i centrala Kabul, men enligt SvD:s källa ska detta ha handlat om säkerhetsvakter som försökt stoppa människor från att storma en bank.