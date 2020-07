Kanye West släpper ny låt – mamman medverkar

Den amerikanska rapparen Kanye West släppte under måndagsmorgonen en ny låt, där hans avlidna mamma Donda West medverkar. I låten "Donda", som släpps på vad som skulle varit Wests mammas 71-årsdag, hörs hon recitera ett långt stycke ur rapgruppen KRS-Ones välkända låt "Sound of da police" från 1993.

"Sound of da police" kritiserar polisvåld och var en av singlarna på KRS-Ones debutalbum "Return of the boom bap". Wests nya låt släpps samtidigt som USA fortsätter att präglas av protester mot polisbrutalitet och övervåld.