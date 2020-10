I lobbyn till ett bostadshus på östra Manhattan står tre män och lyssnar på ljudet av glasrutor som går i kras utanför. En av dem, en portvakt, har tagit av sig hatten – nu är inte läge att riskera att misstas för polis. Männen utanför har nått porten. De tittar på den, väger för ett ögonblick. ”F*** this place” säger någon, och de drar vidare.

Så beskriver Sohrab Ahmari, redaktör på New Yorks Posts ledarsida en av de nätter i somras när centrala New York vandaliserades och plundrades. Några trappor upp i huset befann sig hans fru och två små barn. Ahmari, som själv är invandrare från Iran, beskriver natten när de våldsamma gängen hotade hans hem som att befinna sig i ett krig (New York Post 2/6-20).