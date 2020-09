Av en mäkta lärd professor fick jag för länge sedan lära mig att den italienska renässansens viktigaste dokument och humanismens sammanfattande programförklaring var Giovanni Pico della Mirandolas ”Oratio de hominis dignitate” – ”Om människans värdighet” – som skulle tjäna som inledning till 900 teser. Pico planerade att hålla sitt tal i början av 1487 i Rom framför kyrkliga dignitärer med påven Innocentius VIII i spetsen. Pico bjöd in filosofer och teologer från hela Italien att närvara och lovade att ur egen ficka betala deras resekostnader. Talet, som var avsett som ett försvar för Picos ytterst personliga teologiska spekulationer, föll emellertid inte i god jord. Påven förbjöd all diskussion eftersom han funnit flera irrläror hos Pico. Detta var en motgång som den unge mannen aldrig skulle hämta sig från under de få år som återstod av hans liv. Pico dog redan 1494, vid 31 års ålder, men hade då åstadkommit mer än de flesta hinner med under en lång livstid.

Pico var av ädel börd, greve eller till och med prins av det lilla hertigdömet Mirandola i Emilia-Romagna, och åtnjöt en privilegierad uppväxt som innefattade både amorösa äventyr och studier, först i Bologna och sedan i Paris där han skaffade sig en gedigen filosofisk utbildning av skolastiskt snitt. Efter de vilda ungdomsåren insåg han sina svagheter och synder när han kom under inflytande av den fanatiske dominkanermunken Girolamo Savonarola som under några år mot slutet av 1400-talet var Florens mäktigaste man tills han gick för långt och råkade i onåd. Savonarola bannlystes och avrättades 1498.