”Känner mig misslyckad – allt är Bibi Rödöös fel”

Det snöar. Genom den kvava juniluften singlar stora tovor bomullsliknande aspludd.

Ingen utomstående kommer in i det topphemliga mötesrummet i Törnerska villan i Diplomatstaden, men några tussar har lyckats nästla sig in via ett uppslaget fönster på punschverandan. Och jag. Vilket vore omöjligt om jag inte nyss hade skrivit på sekretessavtalens sekretessavtal.