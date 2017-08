Kaninsjuka slog inte hårt i år

Den nya typen av kaningulsot, som skördat många offer de senaste åren, verkar inte ha slagit så hårt i år på fastlandet. Arkivbild. Foto: Michael Probst/AP/TT

– Det har varit enstaka fall på fastlandet som rapporterats in, men det har varit ett större utbrott på Gotland, säger Aleksija Neimanis, forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Enligt SVA:s analyser hittades den nya virusvarianten första gången hos två gotländska vildkaniner som dog 2013. Hur sjukdomen kom till Sverige är okänt.

– Det är intressant att även den klassiska varianten av kaningulsot, som kom till Sverige på 1990-talet, också först upptäcktes på Gotland, säger Aleksija Neimanis.

Under 2015 fick SVA in en mängd rapporter om döda eller sjuka vildkaniner. I fjol fortsatte rapporterna att komma in. Under fjolåret fastställdes även kaningulsot som dödsorsak hos tamkaniner som var vaccinerade mot sjukdomen.

SVA:s analyser visar att den nya varianten av kaningulsot låg bakom den omfattande kanindödligheten från södra Sverige upp till Gävleborg under framför allt 2016.

Aleksija Neimanis rekommenderar kaninägare att vaccinera sina djur mot både den gamla och den nya varianten av gulsot.

