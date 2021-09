Kändisarna miljonsatsar på padel

Formel 1-föraren och Indycar-föraren Marcus Ericsson har tillsammans med bland annat före detta hockeyspelarna Johan Wiklander och Johan Adolfsson grundat We are padel. Bolaget omsatte knappt 26 miljoner förra året, med en vinst på nästan 3,6 miljoner kronor. I nuläget har We are padel 14 padelhallar runt om i Sverige, med ytterligare en beräknad att öppna i år och två till 2022.

Pingislegendaren Jan-Ove Waldner gick in som delägare i ett padelcentrum i Uppsala för fem år sedan.