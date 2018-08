Kände sig tvungen att klä av sig i "Lost"

Skådespelaren Evangeline Lilly fick sitt stora genombrott som Kate i tv-serien "Lost". Men när hon ser tillbaka på arbetet med serien, som sändes 2004 till 2010, är det inte bara glada minnen som kommer upp. Under tredje säsongen spelade hon mot sin vilja in en avklädd scen, berättar hon i podcasten " The lost boys ", skriver Variety.