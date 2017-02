Den japanske serietecknaren Jiro Taniguchi är död. Arkivbild. Foto: Marco Garcia

Taniguchi inledde sin karriär på 1970-talet. Ett flertal av hans verk har översatts från japanska, och han var särskilt populär i Frankrike där han tilldelades Arts et lettres-orden 2011. Hans manga "The summit of the gods" belönades även med flera priser på den internationella seriefestivalen i Angoulême.

Taniguchi, erkänd för sina precisa linjer och detaljerade landskap, samarbetade också med den franske serieskaparen Jean "Moebius" Giraud på seriealbumet "Icarus".