Kanadensiskt statsbesök i Sverige

David Johnston i Ottawa i november förra året, när norska kronprinsparet Haakon och Mette-Marit var på besök. Foto: Sean Kilpatrick/The Canadian Press/AP/TT

His excellency the right honourable eller – eftersom det handlar om Kanada – son excellence le très honorable David Johnston är den 28 ställföreträdaren för den brittiska monarken och den elfte i ordningen under Elizabeth II i samväldesriket Kanada.

Han har innehaft posten sedan 2010 och väntades egentligen lämna häromåret – förordnandena är vanligen på fem år – men blev övertalad att sitta kvar. Statsbesöket i Sverige kan dock bli ett av hans sista. Hans förlängda förordnande sträcker sig till september i år.

Posten växlar traditionellt mellan huvudsakligen fransk- och engelskspråkiga generalguvernörer – eftersom det handlar om Kanada – och Johnstons efterträdare antas därför bli just huvudsakligen franskspråkig.

Tillsammans med hustrun Sharon Johnston besöker generalguvernören Stockholm, Malmö, Lund och Göteborg. Under de fyra dagarna hinner de träffa bland annat statsminister Stefan Löfven (S) och riksdagens talman Urban Ahlin (S).

Och det blir naturligtvis bankett på Stockholms slott innan generalguvernörsparet besöker bland annat Karolinska institutet i Stockholm och forskningsanläggningen EES i Lund innan de lämnar Sverige från Landvetter i Göteborg på torsdag.