Kanada illa ute mot Kazakstan – knapp seger

Resultatmässigt har Kanada repat sig efter den inledande fiaskostarten med tre raka förluster. Man har tagit två segrar i följd, men mot Kazakstan var det inte den mest imponerande trepoängaren.

Kanada gick upp i en 2–0-ledning tidigt i andra perioden när lagkaptenen Adam Henrique styrde in Owen Powers backskott. Men tre minuter senare reducerade Nikita Michajlis med ett välplacerat skott intill Darcy Kuempers främre stolpe. Minuten in i sista perioden höll sig kazaken framme på nytt och sköt in kvitteringen via Kuempers plockhandske.