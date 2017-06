Men prata kan han Foto: Andrew Harnik

President Donald Trumps förmåga att dra till sig medias intresse gör att han lätt styr uppmärksamheten bort från det som är riktigt viktigt, riktigt betydelsefullt för den amerikanska regeringens arbete.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

I Wall Street Journal idag belyses i en krönika en sådan aspekt som jag tidigare berört då jag nyligen var i den amerikanska huvudstaden, nämligen administrationens oförmåga att bemanna de politiska tjänsterna. Dessa tjänster står alltså i princip obemannade sedan Obama-administrationens medarbetare lämnat.

We are into the sixth month of the Trump presidency, and of 558 key positions requiring Senate confirmation, 427 have no nominee, according to the tabulation by the Partnership for Public Service. The permanent bureaucracy is running much of State, Defense, Justice and Education. At the State Department, virtually every position below Secretary Rex Tillerson and his deputy John Sullivan has no nominee, including assistant secretaries for every region of the world.

Annons X

WSJ-krönikan har rubriken ”Kan Trump regera?” och det är som synes en välmotiverad fråga.

Kröniokan avslutas med att precisera de båda alternativ Trump nu har:

Choose chaos or choose success.

Det finns hittills inget som tyder på att presidenten har de egenskaper som krävs för att välja det andra alternativet dvs framgång.

Detta kommer ha betydelse för världsekonomin - i synnerhet som mycket pekar på att det just är på det handelspolitiska området som Trump kommer att vara mest destruktiv.

Även om Trump beter sig som en medeltida envåldshärskare så är han statschef i landet som är världens största ekonomi.