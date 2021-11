Under helgen utbröt stora protester mot nya restriktioner som satts in runt om i Europa i ett försök att dämpa smittspridningen. I Österrike vill man nu som första land i Europa införa ett lagstadgat vaccinkrav. Det fick 35 000 personer att protestera i huvudstaden Wien.

I Sverige kommer det från den första december införas vaccinationsbevis för inomhusevenemang med över 100 deltagare. En ny restriktion som satts in för att förhindra en ökad smittspridning. Men vad är det egentligen som kommer avgöra om det blir en fjärde våg i Sverige? Med SvD:s vetenskapsreporter Therese Bergstedt.

Kan Sverige undvika en fjärde våg?

