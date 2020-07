”Kan nya fakta övertyga FHM om munskydd?”

The Lancet, en av världens mest ansedda medicintidskrifter, publicerade den 27 juni en översiktsartikel om de bästa sätten att skydda sig mot smitta av coronavirus. Artikelns titel är Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analyses.

Artikeln visar att både användning av munskydd (som artikelförfattarna föredrar att kalla ansiktsskydd), ögonskydd och fysisk distansering (på över en meter) signifikant minskar risken för att bli smittad.