Kan moral rädda oss från ”chefernas diktatur”?

“De flesta arbetsplatserna i USA är diktaturer där cheferna regerar utan att människorna de styr över kan hålla dem ansvariga. De bestämmer inte bara över arbetarna; de dominerar dem.”

Den amerikanska filosofen Elizabeth Andersons bok ”Private Government: How Employers Rule Our Lives (and Why We Don't Talk about It)” innehåller hård kritik mot det moderna arbetslivet. Boken kan ses som en fortsättning på hennes banbrytande artikel ”What is the Point of Equality?” från 1999. Vid milleniets slut hade den filosofiska debatten om rättvisa och jämlikhet fastnat i till synes ändlösa tekniska diskussioner om exakt hur en rättvis fördelning av resurser ser ut.