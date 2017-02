Ännu inte på väg mot Vita huset Foto: David Swanson

När Donald Trump offentliggjorde hur han avsåg lösa den problematik som utgörs av risken att hans privata affärsintresse blandas samman med statens påpekade han med stor förtjusning att det inte finns något regelverk för just denna fråga.

Det betyder inte som Trump sökte ge sken av att frågan inte kan prövas. Den kan prövas i en riksrättsprocess som – om utslaget blir fällande – skulle tvinga bort honom från presidentposten.

Det var inför riksrättshotet som Richard Nixon avgick.

New York Times har i en intressant artikel visat hur nära presidenten fortsatt står sitt företag vilket i sig skulle kunna leda till riksrätt om han anses otillbörligt gynna sitt eget affärsintresse.

Ett annat alternativ som jag tidigare skrivit om handlar helt enkelt om att han själv väljer avgå så att vicepresidenten Mike Pence flyttar in i Vita huset.

I den amerikanska debatten nämns också ibland en bestämmelse i grundlagen nämligen den tjugofemte författningstillägget som reglerar hanteringen då en president uppvisar oförmåga att utöva sitt ämbete (Inability to discharge the Powers and Duties).

Detta har aldrig testats men givetvis handlar det inte minst om presidentens mentala tillstånd. När Howard Baker blev stabschef i Vita huset 1987 fick han av sin stab information om att det kunde bli aktuellt att använda detta författningstillägg eftersom president Ronald Reagan ansåg präglad av ”laziness and ineptitude”.

Lathet och oförmåga att utöva ämbetet är alltså kriterier som kan användas för att låta vicepresidenten efterträda presidenten.

Inget hände Reagan.

Är Donald Trump på väg mot en situation där han kan komma att bli ersatt av sin vicepresident? Tidigare statsministern Göran Persson har spekulerat om det.

Diskussionen är för tidigt väckt, men frågan kommer sannolikt fortsatt att ställas. Möjligen med ökande intensitet.