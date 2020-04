Kampen om att få slippa DiCaprio

Det är anmärkningsvärt att bolag nu slåss om att få sända ”Vänner” – en 30 år gammal komediserie som ärligt talat inte var särskilt rolig ens då det begav sig. Men behovet av ”tröst-tv” ska inte underskattas: de där serierna som är som en trygg gammal vän, ett kravlöst sällskap.

Kanske är vi i kristider i större behov än någonsin av tröstande serier att sjunka in i. Själv tar jag gärna till den urspårade komvuxkomedin ”Community” (Netflix, Amazon Prime, Viaplay), briljanta Amy Poehler i ”Parks and recreation” (Amazon Prime) och så den serie som jag alltid återkommer till: ”Seinfeld” (Viaplay, C More).

I övrigt bjuder den här fullspäckade tv-veckan på en mängd spännande premiärer. Bland annat en oväntat fascinerande dokumentär inifrån den svenska myntsamlarvärlden och en liten Jane Austen-frossa. Dessutom chockar jag mig själv med att rekommendera en film om – sport(!).

Trevligt tittande!